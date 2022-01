Siete andati a vedere Spider-Man: No Way Home all’uscita a dicembre? Se non vedete l’ora di riguardarlo al caldo della vostra casa, ecco una buona notizia: c’è una data per l’arrivo in home video, ovvero in streaming legale.

Spider-Man: No Way Home arriverà in streaming (legale) tra non molto. C’è una data da segnare sul calendario per chiunque lo voglia rivedere con calma a casa, con tutte le proprie comodità e snack. Una splendida notizia anche per chi attende di vederlo in lingua originale dopo la versione doppiata al cinema.

Quando esce Spider-Man: No Way Home in streaming

Abbiamo finalmente una data per l’uscita in streaming di Spider-Man: No Way Home. Grazie a quanto emerso dal sito Fandango, sappiamo che l’ultimo film con Tom Holland e Zendaya sarà disponibile negli store digitali al prezzo di 19.99 dollari. Dovrebbe trattarsi presumibilmente dello stesso prezzo anche per l’Italia, ovvero 19.99 euro. La data da segnare sul calendario è il 28 febbraio 2022 e le piattaforme disponibili saranno le seguenti:

Amazon Prime Video

Apple TV

Google Play

Vudu

Spider-Man: No Way Home su Netflix

Se il 28 febbraio Spider-Man: No Way Home arriverà in streaming legale, disponibile per l’acquisto sulle principali piattaforme online, in seguito sarà possibile apprezzare l’ultima avventura di Peter Parker anche in streaming gratuito.

Non va dimenticato infatti l’accordo stipulato tra Sony e Netflix. Sarà proprio questa piattaforma a proporre la pellicola nel proprio catalogo, gratuitamente per tutti i propri abbonati. Per questo occorrerà però attendere probabilmente l’ultima settimana di marzo 2022. Non vi sono invece informazioni in merito alle chance di vedere i film di Spider-Man della Sony su Disney+.

