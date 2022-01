For Life, trama, cast e perché vederla

For Life è una serie molto intensa, incentrata su una storia vera. Ha fatto il suo esordio su Netflix il 2 gennaio 2022, coinvolgendo il grande pubblico. Ne sono state però prodotte due stagioni. Arriverà dunque anche quella conclusiva, che negli USA è stata prodotta con grandi ritardi a causa del Covid.

For Life trae spunto dalla storia di Isaac Wright Jr., finito in carcere ingiustamente per un reato che non aveva commesso. In prigione, dimostrando una forza gigantesca, l’uomo ha studiato legge, così da diventare un avvocato e difendere se stesso contro un sistema ingiusto.

For Life, trama e cast

Aaron Wallace è un padre di famiglia. Vive una vita felice e serena. È benestante grazie alla rendita garantitagli dalla discoteca di cui è proprietario. Viene di colpo accusato di spaccio di droga durante un’operazione di polizia guidata dal Procuratore Maskins.

L’uomo si rifiuta di patteggiare una pena più mite, confessandosi innocente per ogni capo d’accusa. Viene così condannato all’ergastolo. Una tragedia enorme, che gli rivolta contro anche la famiglia. Perde infatti il rispetto di sua moglie Marie, che decide di lasciarlo e rifarsi una vita con uno dei migliori amici dell’uomo.

Il suo destino pare segnato e ormai già scritto. Il resto della sua vita dovrà essere trascorso in carcere. In prigione ha però modo di pensare e soprattutto studiare. Diventa avvocato e ottiene la licenza per esercitare. Ad aiutarlo è la direttrice Safiya Masry. Aaron decide di combattere per sé e gli altri, fronteggiando ostacoli di varia natura e cavilli legali.

Ecco il cast di For Life:

Nicholas Pinnock: Aaron Wallace

Indira Varma: Safiya Masry

Joy Bryant: Marie Wallace

Mary Stuart Masterson: Anya Harrison

Dorian Crossmond Missick: Jamal Bishop

Tyla Harris: Jasmine Wallace

Glenn Fleshler: Frank Foster

Boris McGiver: Glen Maskins

Timothy Busfield: Henry Roswell

50 Cent: Cassius Dawkins

For Life 2, quando esce

La seconda stagione di For Life è già stata girata e completata. Si tratta di quella conclusiva, dal momento che lo show è stato poi cancellato. È andata in onda negli Stati Uniti da novembre 2020 a febbraio 2021, suddivisa in 10 episodi. Non si ha ancora una data per l’Italia ma è possibile che si segua lo stesso iter della prima. Ciò vuol dire che prima di approdare su Netflix i nuovi episodi saranno trasmessi su Rai 4. È possibile che le parti stringano un accordo ma nulla è certo al momento. Ci si aspetta però la seconda stagione disponibile nella prima parte del 2022, essendo ormai trascorso un anno dall’uscita in America.

For Life, perché vederla

Sono svariati i generi che si intrecciano in For Life. Si va infatti dal legal al prison drama, passando per il crime. Cambi di registri abilmente realizzati, al servizio di una struttura narrativa che risulta essere però un po’ datata. Un problema che passa in secondo piano, dal momento che l’attenzione è rivolta agli attori, che offrono delle interpretazioni ottime, rapendo lo spettatore.

Un racconto in grado di coinvolgere, soprattutto perché nella mente del pubblico vi è la nozione che dietro tutto ciò si celi una storia reale. È bene sottolineare come questa non sia la storia di Isaac Wright Jr., la sua vicenda infatti offre soltanto uno spunto per denunciare un sistema giudiziario ricco di discriminazioni. La questione razziale deve essere affrontata con forza dal mondo dello spettacolo, perché in questo modo si riesce a ottenere qualche minima crepa in un modo di pensare ormai radicato, in America e non solo, che va abbattuto.

