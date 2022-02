Virale Matteo Romano testo e significato Sanremo 2022

Il giovane Matteo Romano si è guadagnato la possibilità di partecipare al Festival di Sanremo 2022 tra i big: testo e significato della canzone Virale

Matteo Romano è tra i tre vincitori di Sanremo Giovani che si sono guadagnati la possibilità di concorrere tra i big in gara per la vittoria del Festival. Tanta curiosità dunque intorno al giovane cantante, la cui fama è esplosa su TikTok e che ora si affaccia al grande palcoscenico dell’Ariston con la canzone Virale.

Matteo Romano ci tiene a precisare che Virale non c’entra con la pandemia, in realtà la canzone punta ad aiutare a restituire a questa parola il significato che ha sempre avuto per i giovani: qualcosa di così bello e catalizzante che poi tutti ne parlano. Come l’amore, nel caso della canzone.

Matteo Romano testo di Virale

Scale

Solo per salire se vale

Cosa ridi se mi fa male

Curare ferite col sale

Pare pare

Su quello che ti piace

Giuro un po’ lo odio mi spiace

Pregherò di farti tornare

Ho il cuore parcheggiato su strade piene, case vuote

Basta è la tua risposta

Anche se poi tutto parla di te

Che te ne fai dei basta come risposta

E cadiamo giù

Perdo la testa

Se non saliamo più

Tu mi dici no no no no no

Di notte non ritornerò

Frasi scritte per metà, se vere non lo so

Anche tra i grattacieli volerò

E lasciati andare

Che il cuore ti cade giù

E l’amore riappare

Va in tendenza e risale

Diventa virale

Vale

Solo se ti va di rischiare

E no che non ti voglio cambiare

Scordiamo paure come con le chiavi e il cellulare

Basta quanto ti costa

Tanto ormai tutto qui parla di te

Che te ne fai dei basta come risposta

Se cadiamo giù

Che cosa resta

Non lo ricordi più

Tu mi dici no no no no no

Di notte non ritornerò

Frasi scritte per metà, se vere non lo so

Anche tra i grattacieli volerò

E lasciati andare

Che il cuore ti cade giù

E l’amore riappare

Va in tendenza e risale

Diventa virale

Oggi non mi va di uscire, come capitava anche a te

Troppi giochi di parole

Come mine pronte a esplodere dentro di me

Tu mi dici no no no no no

Di notte non ritornerò

Frasi scritte per metà, se vere non lo so

Anche tra i grattacieli volerò

E lasciati andare

Che il cuore ti cade giù

E l’amore riappare

Va in tendenza e risale

Diventa virale

Va in tendenza e risale

Diventa virale

