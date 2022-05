Blanco in concerto a Bologna: scaletta

- Advertisement -

Blanco è pronto a vivere due concerti a Bologna nel suo Blu Celeste Tour: scopriamo le scalette degli show.

Arriva una doppia data a Bologna per Blanco. Dopo l’Eurovision, esperienza in cui il giovane cantante bresciano ha ritrovato Mahmood e la loro Brividi, Blanco ha ripreso il proprio tour con due concerti a Firenze e uno a Napoli e ora è pronto a essere protagonista con due concerti a Bologna. Due date che sono ovviamente sold out, come praticamente tutti i concerti del tour, i cui biglietti sono stati letteralmente presi d’assalto dai fan, desiderosi di assistere al primo tour dal vivo di uno dei più importanti esponenti della musica del momento. Dall’uscita di Blu Celeste, il suo primo album, Blanco sta vivendo un vero e proprio magic moment, consacrato dal successo al Festival di Sanremo con Mahmood col brano Brividi e arricchito poi dalla partecipazione all’Eurovision Song Contest e da questo incredibile tour, che ha ripreso il via dopo l’esperienza torinese e che andrà avanti fino a settembre, con la doppia data finale di Milano il 16 e 17 settembre.

Blanco, la scaletta dei concerti a Bologna

Tanta attesa dunque per i due concerti a Bologna di Blanco, che ci saranno domenica 22 maggio e lunedì 23 maggio all’Estragon. Il giovane cantante porterà sul palco le canzoni del suo album, Blu Celeste, tutti i grandi successi da Notti in bianco a Ladro di fiori. Ci saranno poi anche canzoni più vecchie e non mancherà, chiaramente, la hit sanremese Brividi. Ecco, dunque, quella che dovrebbe essere la scaletta dei concerti di Blanco a Bologna:

Mezz’Ora di Sole

Paraocchi

Figli di Puttana

Sai Cosa C’è

Finché Non Mi Seppelliscono

Pornografia (Bianco Paradiso)

David

Ladro Di Fiori

Belladonna (Adieu)

Notti In Bianco (in acustico)

Blu Celeste

Lucciole

Amatoriale

Ruggine

Follia

Mi Fai Impazzire

Afrodite

La Canzone Nostra

Brividi

Notti In Bianco