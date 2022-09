Grande Fratello VIP 2022 concorrenti: cast ufficiale

Si è conclusa la prima puntata del Grande Fratello VIP 2022 e il cast dei concorrenti è ufficiale. Manca ancora qualcuno in casa ma i nomi ci sono tutti.

Alfonso Signorini ha dato il via alle danze e le premesse sono ottime. Donne forti, fisici scultorei, una generale alchimia e una presunta vincitrice già annunciata, almeno stando a Twitter, ovvero Eleonire Ferruzzi. Tanta gentilezza e complicità, forse anche troppa, il che ha spinto Sonia Bruganelli a pregare il conduttore di salvare certe clip, in attesa che il programma entri nel vivo, quando poi le liti saranno tante e inevitabili.

Di seguito vi riportiamo le informazioni necessarie per seguire al meglio questa edizione 2022 del Grande Fratello VIP. Uno sguardo a chi è già entrato e chi lo farà a breve, ovvero nella seconda puntata prevista per giovedì 22 settembre, con in studio Alfonso Signorini, la già citata Sonia Bruganelli, Orietta Berti e Giulia Salemi.

Grande Fratello VIP: concorrenti

Lunedì 19 settembre 2022 si è svolta la prima puntata del Grande Fratello VIP 2022, che si è conclusa a tarda notte. Un ricchissimo cast che promette sorprese, drammi e forse qualche flirt. Ecco di chi si tratta:

Marco Bellavia: attore noto e amatissimo, da una certa generazione. Il tutto per aver interpretato Steve nella saga di Licia e non solo;

Giovanni Ciacci: famoso costumista e opinionista, reso famoso dal programma Detto Fatto;

George Ciupilan: famoso TikToker che ha perso parte a diversi programmi, Il Collegio e La Caserma. Vanta circa 2 milioni di follower sui social;

Alberto De Pisis: impegnato nel mondo della comunicazione, è noto per essere stato fidanzato con Taylor Mega, per poi dichiararsi gay;

Daniele Dal Moro: ex concorrente del Grande Fratello e volto noto di Uomini e Donne;

Edoardo Donnamaria: assistente in studio di Forum e speaker radiofonico di RTL 102.5;

Charlie Gnocchi: conduttore radiofonico, showman e fratello di Gene Gnocchi;

Amaurys Perez: ex pallanuotista e nazionale del Settebello;

Attilio Romita: ex giornalista Rai;

Luca Salatino: tronista dell’ultima edizione di Uomini e Donne;

Antonino Spinalbese: hair stylist, fotografo ed ex fidanzato di Belen Rodriguez, con la quale ha avuto una figlia;

Sofia Giaele De Donà: influencer e imprenditrice nel mondo della moda, che ha preso parte a Ti spedisco in convento;

Elenoire Ferruzzi: icona trans amatissima su TikTok;

Antonella Fiordelisi: ex schermitrice e oggi modella a influencer;

Gegia: nota attrice e comica divenuta celebre negli anni ’80;

Wilma Goich: amatissima cantante;

Ginevra Lamborghini: influencer e sorella di Elettra Lamborghini;

Sara Manfuso: giornalista e moglie del deputato del PD Andrea Romano;

Carolina Marconi: ex concorrente del Grande Fratello 4;

Nikita Pelizon: influencer;

Pamela Prati: showgirl che torna in TV dopo il caso Mark Caltagirone;

Cristina Quaranta: ex ragazza di Non è la Rai, velina e conduttrice;

Patrizia Rossetti: nota conduttrice ed ex volto di Rete 4.